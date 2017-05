ESCLUSIVA TMW - Bertotto e l'addio al Bassano: "Nessuna motivazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficialità della fine del rapporto con il Bassano, Valerio Bertotto ha scelto i microfoni di TuttoMercatoWeb.com per commentare la sua avventura alla Virtus: "Questa è stata una decisione della società - afferma l'allenatore -, che accetto e rispetto. Personalmente credo di aver fatto bene il mio lavoro: mi è stata chiesta la salvezza e con la squadra abbiamo centrato la qualificazione ai playoff, oltre alla valorizzazione di alcuni giovani giocatori presenti in rosa".

Pensa che l'eliminazione per mano del Pordenone abbia influito sulla decisione?

"Ritengo di no perché, ripeto, mi è stata chiesta la salvezza. Non mi sono state date le motivazioni di tale scelta e io non le ho chieste. Hanno scelto di ricominciare un nuovo corso e per quanto mi riguarda il mondo è pieno di club. Amo allenare e spero di ricominciare a farlo il prima possibile".