ESCLUSIVA TMW - Bisceglie, a giorni contatto per la conferma di Diop

Fonte: Ivan Cardia

Si deciderà nei prossimi giorni il futuro di Ousmane Diop, centrocampista ghanese del Bisceglie. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è previsto un contatto fra la dirigenza del club pugliese e l'entourage del calciatore classe 1994 per lavorare al rinnovo di contratto per la prossima stagione in Serie C.