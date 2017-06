ESCLUSIVA TMW - Breda: "A ora nessun contatto, ma Livorno è da tener di conto"

© foto di LaPresse/Donato Fasano

Il suo nome è stato accostato alla panchina del Livorno, ma per definire il futuro di mister Roberto Breda sembra essere ancora presto. A fare il punto della sua situazione, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è proprio l'allenatore.

In terra amaranto sta circolando con insistenza il suo nome per il dopo Foscarini. Quanto c'è di vero?

“Per il momento niente, non ci sono stati contatti, ho letto anche io qualcosa ma nulla di più. Mi fa intanto piacere per il mio amico Mauro Facci, con il quale ho condiviso esperienze importanti anche da giocatore e non ultima quella a Latina, sono sicuro che a Livorno potrà fare bene”.

Ma dopo l'esperienza con l'Entella sarebbe disposto a scendere di categoria?

“La categoria è sempre relativa. Chiaro che in un'eventuale scelta va tenuta di conto, ma ci sono anche altre variabili importanti, come a esempio la storia e il blasone della piazza: non dimentichiamoci che il Livorno fino a quattro anni fa era in Serie A. Sicuramente sarebbe un'opzione da tenere in conto”.