ESCLUSIVA TMW - Buso: "Play off incerti. Non vedo una grande favorita"

© foto di Federico De Luca

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l'ex centrocampista Renato Buso ha parlato della Final Four di Lega Pro che prenderà il via oggi a Firenze: “Sono dei play off interessanti e di un'incertezza incredibile. Oggi c'è Parma-Pordenone, con i ducali intenzionati a risalire in Serie B in ogni modo, mentre domani vedremo in campo Alessandria e Reggiana con i piemontesi che hanno buttato via una promozione che sembrava acquisita. Hanno perso nelle ultime dieci gare un vantaggio immenso nei confronti della Cremonese. Parma e Alessandria sono le squadre più complete e che hanno fatto vedere le cose migliori, ma sappiamo che in questo mini torneo finale certe cose contano poco e conta di più come ci sia arriva dopo le fatiche del campionato e dei play off. Non si possono fare pronostici certi, non credo ci sia una favorita vera e propria anche se come detto Parma e Alessandria hanno qualcosa in più”.

Questa formula le piace?

“Sono favorevole a questa formula di play off, mi piace molto l'idea di giocare le fasi finali in campo neutro e credo che sia un importante incentivo per la Lega Pro. Per arrivarci però c'è stato un percorso molto lungo ed estenuante anche per chi è arrivato secondo in campionato, che andrebbe premiato con la qualificazione diretta alle semifinali. La formula mi piace, ma penso sia migliorabile”.