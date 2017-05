ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Firicano: "Abbiamo compiuto un'impresa"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato anche Aldo Firicano, tecnico della Carrarese, dopo la salvezza conquistata ai playout dalla sua squadra contro la Lupa Roma: “Ringrazio il direttore per i complimenti, mi ha voluto per questa impresa e di impresa si tratta. Quando sono arrivato c’era una tendenza negativa, molto pessimismo. Ricompattare l’ambiente non era facile. Avremmo meritato la salvezza diretta per quanto fatto e per i numeri avuti, anche se abbiamo fatto alcune grandi partite e altre meno. Oggi abbiamo avuto quel pizzico di fortuna mancato in precedenza. Abbiamo concesso di più oggi rispetto alle altre 13 partite, questo dimostra che eravamo troppo tesi”.

Il futuro?

“Abbiamo bisogno tutti noi di toglierci le scorie di questa stagione, penso che solo dopo si comincerà a parlare del futuro. Mi spiace per gli avversari, capisco cosa voglia dire la retrocessione. Era un gesto di fair play doveroso verso Di Michele che è stato mio compagno di squadra. Purtroppo questa è la legge dei playout, uno ride e uno piange. Sono voluto tornare per riconoscenza verso la città, sapevo che avevo lasciato qualcosa di incompiuto”.