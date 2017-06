ESCLUSIVA TMW - Carrarese, si pensa al ritorno di Belcastro

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Sembra destinato al ritorno in Toscana il trequartista Luca Belcastro, che è già finito nel mirino di Lucchese e Pistoiese, ma ha adesso un'altra pretendente. Sembra infatti che la Carrararese stia pensando al ritorno in azzurro del classe '91, che ha militato nella terra del marmo dal 2011 al 2015, prima di passare poi alla Viterbese, dove è in scadenza di contratto.