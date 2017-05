ESCLUSIVA TMW - Carrarese, Tutino: "Sacrifici ripagati. Firicano, grande mentalità"

© foto di Fabio Sebastiani

L'attaccante della Carrarese Gennaro Tutino, a segno nella gara odierna contro la Lupa Roma,. racconta in esclusiva a TMW la salvezza dei toscani: "Per me questa stagione è stata molto importante a livello umano. Sono restato fuori per quattro mesi, ma alla fine tutto torna. I miei sacrifici sono stati ripagati.

Il suo gol con la Lupa Roma ha portato alla Carrarese il mantenimento della categoria.

"Non era facile in quel momento della partita, eravamo sotto pressione. Ringrazio il mister che mi ha buttato dentro e ha rischiato. Se sono tornato così pronto dopo l'infortunio è anche merito suo.

Il suo ingresso in campo dimostra la mentalità vincente di Firicano?

"Sì. Il mister avrebbe potuto mettere un difensore, da qui si vede la sua mentalità. Non ha mai pensato al pareggio, siamo scesi sempre in campo per vincere".

Quella odierna è stata la più brutta partita della stagione?

"Era più facile per loro, che giocavano con la mente libera. Per noi era complicato. Lagomarsini ha fatto grandissime parate e lo ringraziamo. Abbiamo vinto da squadra, dando un premio meritato a società, città e tifosi. Tra le piazze dove sono stato, Carrara è quella che mi ha dato forse qualcosa in più delle altre".