ESCLUSIVA TMW - Catania, Gautieri assisterà alla partita con la Casertana

Carmine Gautieri © foto di Federico Gaetano

Allo stadio Alberto Pinto di Caserta sarà presente un ospite d'eccezione. Le ultime indiscrezioni riferiscono che ad assistere all'incontro Casertana-Catania, decisivo in ottica play-off nel girone C della Lega Pro, ci sarà anche l'allenatore Carmine Gautieri, campano, che potrebbe diventare l'allenatore degli etnei nella prossima stagione. Gautieri approfitterebbe dunque dell'occasione per osservare i giocatori rossoazzurri all'opera.