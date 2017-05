ESCLUSIVA TMW - Catanzaro, Icardi: "Mercato? Penso solo alla salvezza"

© foto di Giuseppe Scialla

Il centrocampista offensivo classe 1996 Simone Icardi, scuola Roma, spera di poter giungere, chissà, un giorno, in Serie A, come ha fatto il suo amico e coetaneo Lorenzo Pellegrini attualmente in forza al Sassuolo. Intanto Icardi, dopo le due stagioni alla Lupa Castelli Romani, difende i colori giallorossi del Catanzaro, e sarà impegnato anche lui nella difficilissima partita di domenica sul campo dell'Unicusano Fondi. Per una serie di combinazioni, i calabresi con una vittoria potrebbero addirittura salvarsi senza i play-out. Nella migliore delle ipotesi partirebbero da una situazione di vantaggio negli spareggi per non retrocedere, ma sarà una sfida da tripla perché anche i laziali dovranno cercare di vincere a tutti i costi per giungere ai play-off. Icardi ricostruisce la stagione del Catanzaro ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ed esprime il suo auspicio per domenica.

“Mi sono trovato molto bene, sia nella città di Catanzaro sia nella squadra che è un bel gruppo. Probabilmente le difficoltà che abbiamo avuto in campionato sono nate perché abbiamo cambiato più allenatori e abbiamo fatto fatica a trovare subito un’identità di squadra, cosa che abbiamo trovato con mister Erra. Purtroppo quest’identità è arrivata un po’ tardi, ma abbiamo dimostrato di essere competitivi. A gennaio qualcuno è andato via, e sono arrivati altri giocatori per colmare alcuni buchi”.

Stavamo notando che in organico c'è lei che di cognome fa Icardi (come il capitano dell'Inter), e gioca insieme a Giuseppe Giovinco (fratello di Sebastian), quindi i nomi "pesanti" in organico li avete...

“Certo, comunque mentre Giovinco è il fratello di Sebastian, tra me e Mauro Icardi non c'è parentela, perché lui comunque è argentino”.

Per un discorso di classifica avulsa una vittoria potrebbe anche portarvi alla salvezza, dovrebbero verificarsi altri risultati contingenti per poter evitare i play-out, ci state pensando?

“Sì, è vero, ma il principio è dobbiamo solo pensare a vincere per poi sperare in un incastro di risultati”.

Sappiamo che alcuni club di serie superiore stanno seguendo le sue prestazioni. Quanto manca alla scadenza del contratto col Catanzaro?

“Ho un anno di contratto, leggo le notizie che scrivete voi giornalisti perché parlo molto poco con il mio procuratore. Devo solo finire bene la stagione. Poi vedremo quello che sarà”.

Com'è il suo rapporto con mister Erra?

“Direi ottimo. Erra è un allenatore con cui si può imparare molto”.

Negli Allievi della Roma è stato allenato da Vincenzo Montella. Che ricordo ha di lui?

“Montella già dalle giovanili si vedeva e si capiva che sarebbe arrivato a fare la carriera che sta facendo. Sapeva il fatto suo, era molto preparato, lo dimostra il fatto che in quel campionato Allievi non abbiamo mai perso”.

Ha giocato con Pellegrini. Quanto tempo è che non vi vedete?

“E’ successo che ci siamo incontrati a Roma, perché lui è romano, e sta facendo una bella carriera. Sono felice per lui perché già dai Pulcini della Roma abbiamo giocato insieme. Gli ho fatto i complimenti perché sta migliorando sempre più”.

Perché lei non è ancora riuscito ad arrivare in Serie A come ci è già arrivato Pellegrini?

“Secondo me perché abbiamo avuto percorsi diversi, Pellegrini è stato trasferito al Sassuolo dopo le giovanili della Roma e dopo aver esordito in Serie A, io invece ho dovuto lasciare la Roma e sono sceso in Serie D. La cosa che conta è migliorarsi anno per anno, poi non so dove arriverò”.