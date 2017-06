ESCLUSIVA TMW - Cittadella, Carollo sarà prestato in Serie C

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Il futuro del centrocampista classe '98 Massimo Carollo, nell'ultima stagione al Pavia, sarà in Serie C nella prossima stagione. Il Cittadella, proprietario del cartellino infatti ha intenzione di girare in prestito il giocatore in terza serie per farlo ulteriormente crescere. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Carollo piace a Giana Erminio e Arezzo.