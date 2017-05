ESCLUSIVA TMW - Colombo: “A Lecce finale anticipata, due sorprese ai playoff"

Fonte: Intervista realizzata da Raffaella Bon

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Alberto Colombo, tecnico che ha allenato il Südtirol negli ultimi mesi, ha parlato attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com.

Partiamo dai playoff. Oggi si gioca Parma Lucchese. “Sembra una gara scontata, ma la Lucchese è la sorpresa dei playoff. Ha raggiunto i quarti di finale in mezzo a mille difficoltà, ha dovuto rinunciare a tanti calciatori di grande valore durante l'anno. Sulla carta sembra non esserci partita, ma il Parma potrebbe trovare difficoltà anche con un organico superiore”.

Passiamo a Livorno-Reggiana. “Sarà gara equilibratissima, gli emiliani hanno diverse assenze ma concedono poco. Il Livorno ha una rosa di valore così come quella della Reggiana, ci sarà equilibrio e la gara dell'andata potrebbe essere decisa da un episodio. Prevedo un pareggio”.

Lecce-Alessandria? “Sono due ottime squadre, è una finale anticipata. Il Lecce fa della coralità una delle sue armi, mentre l'Alessandria ha uno strapotere fisico e grandi individualità che possono trovare l'acuto vincente in ogni momento della sfida. I 12mila di Via del Mare potrebbero influire all'andata, anche se alla lunga vedo favorita l'Alessandria nell'arco dei 180'. Molto dipenderà da stasera, prevedo una vittoria del Lecce oppure un pari”.

Pordenone-Cosenza? “I calabresi hanno battuto il Matera, troveranno una squadra ben organizzata e ben messa in campo. Con Tedino il Pordenone ha trovato risultati e organizzazione, oggi magari il Cosenza potrebbe riservare una sorpresa. Sulla carta il Pordenone sembra superiore”.

Cosa ne pensa dei sorteggi? “Bisognava dare un leggero favore a chi ha fatto meglio nella regular season. Sarebbe stato logico che le prime non si sfidassero, se non alle final four”.

Quali sono le sorprese dei playoff? “Lucchese e Cosenza sono le vere sorprese dei playoff, soprattutto i rossoneri dopo una seconda parte di stagione travagliata sotto l'aspetto societario. Ho visto la gara contro l'Albinoleffe, la Lucchese ha sofferto riuscendo a superare il turno. È logico che, al cospetto delle corazzate, sembra svantaggiata ma è anche vero che la squadra è mentalmente libera e può dare fastidio a formazioni più attrezzate sotto il profili della qualità”.

Cosa ne pensa di questi playoff? “Non sono completamente favorevole a questa formula del playoff. Certamente tiene viva l'attenzione fino all'ultima giornata di campionato, ma credo che in questo modo si perda un po' il valore di chi una volta si qualificava ai playoff arrivando al terzo o quarto posto. Bisognerebbe rivedere il regolamento e ridurre il lotto delle squadre partecipanti ai playoff, sarei d'accordo sulla formula della Serie B”.

Playout? “Hanno dimostrato che il piazzamento ottenuto nella regular season è stato determinante, il Catanzaro aveva un organico di maggiore qualità rispetto alla Vibonese. Sono stati sostanzialmente rispettati i pronostici e le indicazioni fornite dal campionato”.