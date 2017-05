ESCLUSIVA TMW - Como, Ardito: "Possiamo giocarcela con tutti. Grande stagione"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Il collaboratore tecnico del Como Andrea Ardito ha parlato a Tuttomercatoweb.com dopo il raggiungimento dei play off di Lega Pro: "Il Como ha fatto un buon campionato, considerando che è stata una stagione complicata a causa del fallimento. Siamo riusciti ad arrivare fra le prime sei e a giocare così in casa il primo turno. E' stato un risultato importante e sono contento che la squadra abbia finito la stagione in crescendo. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti e il merito è di questo gruppo di ragazzi eccezionali. I ragazzi hanno sempre reagito al meglio davanti a tutte le difficoltà incontrate. E' stato un piacere vederli all'allenamento con impegno e dedizione nonostante le notizie pessime che si susseguivano e che avrebbero abbattuto chiunque".