ESCLUSIVA TMW - Corradi sulla finale di Lega Pro: "Pronostico arduo in gara secca"

© foto di Federico De Luca

Tra gli ex Parma, che seguiranno con grande attenzione la finale play off di Lega Pro che domani vedrà i ducali impegnati contro l'Alessandria, c'è l'attaccante Bernardo Corradi, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com fa il punto della situazione sull'attesa partita.

Può piano piano tornare ai fasti di un tempo il Parma, che si gioca l'opportunità di andare in Serie B. Può essere la finale di domani uno spartiacque importante in questo senso?

"La gara di domani è un normale spartiacque perchè vincere significherebbe intanto tornare in una categoria più consona a una piazza come Parma, ma in tal senso va ringraziato anche chi ha fatto degli investimenti importanti per portare appunto ai fasti di un tempo il club. Non nascondiamoci, le spese che sono state fatte sono indirizzate a quello. Certo è che la stagione dei ducali è stata in chiaroscuro, dalla rosa ci si aspettava qualcosa di più già in campionato, non di certo la maratona finale con i play off, dove non sempre vince la squadra più forte. Alle volte la spunta la più costante".

Anche la stagione dell'Alessandria, forse più di quella degli emiliani, è stata in chiaroscuro: un campionato che pareva vinto, poi la remuntada della Cremonese...

"Il discorso della costanza ritorna. E sulla gara secca su 90' tutto può succedere, le cose possono cambiare anche per un episodio".

Conterà molto anche la testa, che alle volte può di più dell'aspetto fisico. Che gara si aspetta?

"Non so a livello di defezioni come è messa l'Alessandria, il Parma ne ha di importanti, ma al di là delle assenze credo che soprattutto i crociati debbano trarre una grande lezione dalla gara contro il Pordenone, vinta ai rigori: è stato onesto anche mister D'Aversa nel dire che non sono entrati bene in partita. Che serva da monito".

Chi è la favorita alla promozione?

"Magari non è questa la finale che ci si aspettava. Ma su gara secca è difficile far pronostici".