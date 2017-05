ESCLUSIVA TMW - Cosenza, cercasi ds per la prossima stagione: c'è l'idea Laneri

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Cosenza al lavoro, a caccia di un nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Aladino Valoti dovrebbe andare via, si cerca un sostituto. C'è l'idea Antonello Laneri, protagonista di un lavoro importante a Siracusa. E l'operato del dirigente della squadra siciliana, impegnata nei playoff per andare in serie B, non è passato inosservato. Il Cosenza ci pensa...