ESCLUSIVA TMW - Cosenza, De Angelis: "Ringrazio la società per la fiducia"

© foto di Giuseppe Scialla

Chiamatelo anche Cosenza dei miracoli. La compagine calabrese ha guadagnato l’accesso ai play-off grazie al lavoro del tecnico Stefano De Angelis, subentrato a Roselli di cui era stato il vice proprio in terra calabrese. Con l’ex Marino in panchina, i silani hanno condotto un girone di ritorno da protagonisti, vantando il miglior rendimento in zona gol del girone C. Intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb, il tecnico del Cosenza ha fatto il punto della situazione a 90’ dal termine della regular season.

E’ subentrato a Roselli alla guida del Cosenza. Come ha vissuto l’inizio di quest’avventura?

“E’ stata una bella emozione dato che ho anche giocato in questa piazza in Serie B. Sapevo delle responsabilità che avevo sulle mie spalle perché Cosenza è una città ambiziosa”.

Quest’anno cosa non ha funzionato con mister Roselli?

“Probabilmente i risultati. Spesso abbiamo giocato bene ma non abbiamo concretizzato sotto porta e quindi abbiamo raccolto meno di quanto magari meritavamo. Poi si sa che nel calcio a pagare è sempre l’allenatore. Col mister i rapporti sono buoni”.

Lei ha vissuto un lutto in famiglia. Cosa le rimane di questa brutta esperienza?

“Quando si perde una madre non è facile, era molto presente nella mia vita. E’ stata una perdita importante che non ho superato ancora del tutto, era una sorella, ci legava un rapporto particolare”.

Siete arrivati nei play-off. Era questo l’obiettivo stagionale?

“Si voleva migliorare la classifica della scorsa stagione. Va detto che la griglia play-off si è allargata ma la qualità delle piccole è aumentata, poi c’è una squadra come il Lecce che ha speso tanto. E’ stato un campionato particolarmente competitivo e difficile. Il nostro unico rammarico è legato al rendimento interno, soprattutto se confrontato a quello fuori casa. Ci mancano 4-5 punti tra le mura amiche”.

Lei ha anche rivitalizzato Cavallaro.

“Non è più giovanissimo ma ha tanta qualità. Ha fatto assist e segnato anche se è stato un po’ sfortunato sia sotto porta che per alcuni infortuni. E’ stato un elemento importantissimo per raggiungere i play-off”.

Qual è il sogno nel cassetto di De Angelis?

“Ce ne sono tanti nel cassetto. Il primo è quello di andare avanti il più possibile con il mio Cosenza. Lo meritano i tifosi e la società. Sono consapevole che devo migliorare tanto, è il primo anno tra i professionisti. Devo lavorare e colmare tante lacune, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Ora pensiamo a l'ultima gara con il Foggia e poi ai play-off. Dovremmo incontrare la Casertana ma domenica prossima la sfida dei falchetti col Catania potrebbe cambiare le carte in tavola”.

A suo avviso chi può spuntarla in questi play-off?

“Sulla carta Parma, Alessandria e Lecce partono favorite, ma non è facile fare un pronostico. In questi play-off l’aspetto emotivo farà la differenza, magari una squadra meno attrezzata potrebbe avere la meglio. Una squadra come l’Alessandria ad esempio potrebbe avere un contraccolpo psicologico. E' un terno al lotto. Noi cercheremo di dare il massimo per i tifosi e per la società che ringrazio per la fiducia datami”.