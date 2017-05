ESCLUSIVA TMW - Cosenza, Guarascio: "Col Pordenone sarà sfida fra freddo e caldo"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ha parlato a margine dei sorteggi dei quarti di finale per parlare della sfida contro il Pordenone: “Siamo capitati contro l'estremo nord, una sfida fra freddo e caldo e speriamo che alla fine vada bene per il caldo. Non ho visto molte loro gare, ma so che sono una buona squadra, che è arrivata terza o quarta nel proprio girone, è ben attrezzata e ha una società seria alle spalle. Matera? Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che era arrivata terza e in finale di Coppa Italia, che ambiva a fare il salto di categoria e siamo felici. - continua Guarascio senza guardare alla fase finale di Firenze – Il mio primo pensiero va alla gara di mercoledì a Pordenone, poi giocheremo in casa domenica e penso che i tifosi, come hanno già dimostrato contro il Matera, sapranno essere vicini alla squadra. Mi aspetto una bella cornice di pubblico”.