ESCLUSIVA TMW - Cosenza, idea Maspero per la panchina del futuro

© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Cosenza sta valutando il futuro della panchina in vista della prossima stagione. Mentre De Angelis si appresta a giocare i play off promozione, circolano le prime voci intorno al nome di Riccardo Maspero come possibile prossimo tecnico dei calabresi.