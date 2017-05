ESCLUSIVA TMW - Cremonese, Pesce: "Felice di aver ripagato la fiducia"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Simone Pesce, centrocampista classe 1984 della Cremonese, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato della promozione in Serie B ottenuta all'ultima giornata: “è stato un campionato stranissimo, dall'inizio si sapeva che noi e l'Alessandria eravamo le due accreditate per il primo posto. Loro sono stati sempre davanti tenendo un passo incredibile fin dall'inizio, mentre noi ci siamo posti l'obiettivo di far più punti possibili consapevoli che arrivando intorno ai 75-78 punti potevamo giocarcela, ma che se loro tenevano certi ritmi era impossibile. Nel ritorno credo che le gare della svolta siano state scontro diretto con loro e la loro sconfitta con la Giana Erminio e la nostra contemporanea vittoria con il Siena e queste ultime due gare. È stato un campionato bello ed entusiasmante alla fine abbiamo gioito noi”.

Nel corso della stagione avete subito diverse critiche. Come avete vissuto questi momenti?

“Ormai nel mondo del calcio le critiche o gli elogi vanno soppesati bene, non ci sono giudizi a lungo temine ma variano domenica dopo domenica. Noi non abbiamo mai dato peso a queste cose, alle critiche nei nostri confronti o in quelli del mister. Ci siamo chiusi in un blocco unico abbiamo sempre e solo parlato dell'obiettivo finale e questo ha fatto la differenza”.

La società nonostante tutto non ha mai messo in discussione mister Tesser

“La società è stata molto brava a confermare Tesser e dargli fiducia come ha dato fiducia a tutti noi anche dopo il derby di ritorno contro il Piacenza che è stato uno dei punti più bassi della stagione. Ci hanno dato ulteriore spinta per la nostra rincorsa. Il mister ha dimostrato di avere esperienza, di sapere il fatto suo anche in certe situazioni e questo ha pesato alla fine in una squadra dove c'erano tanti giocatori esperti”.

Come giudica la sua stagione?

“Per quanto riguarda la mia stagione credo che questa non è una rivincita. A gennaio di un anno fa è stato difficile lasciare il Novara dopo cinque anni e avendo un anno di contratto, la Cremonese ha creduto molto in me e io ho fatto una scommessa su me stesso ragionando molto prima di accettare. Sono stato ripagato di tutto perché qui credevano in me come giocatore e come uomo e volevo ripagare tutta questa fiducia riposta in un 34enne. Mi hanno fatto sentire importante e questa promozione è una grandissima soddisfazione e speriamo che il futuro sia roseo”.