ESCLUSIVA TMW - Criniti: "Play off molto logoranti. Vincerà chi ha più energie"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l'allenatore Antonio Criniti ha parlato delle semifinali di Lega Pro in programma oggi e domani al Franchi di Firenze: “Da Parma-Pordenone mi aspetto una gara all'insegna del bel calcio perché entrambe le squadre, al di là del blasone, hanno espresso un ottimo gioco durante l'anno. Non darei però per scontata la vittoria dei ducali perché l'esperienza mi dice che non sempre vince la più blasonata o la più forte in queste gare, ma vince chi ha più benzina in corpo. Lo stesso ovviamente vale per Reggiana-Alessandria, due squadre blasonate alla ricerca della B con i piemontesi che dopo il suicidio in campionato vorranno riscattarsi alla grande. Gli emiliani però sono una squadra tosta che gli darà filo da torcere”.

Le piace questa nuova formula dei play off?

“Onestamente non mi piace, credo che sia troppo logorante e alla fine credo che così si avvalli la teoria esposta prima. Ovvero che i play off vengono vinti da chi sta meglio fisicamente e ha più birra nelle gambe e questo secondo me falsa un po' i pronostici”.