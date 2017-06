ESCLUSIVA TMW - Delta Rovigo, quattro club interessati a Fortunato

Fonte: Luca Bargellini

Cambio di maglia in vista per Jacopo Fortunato (27), trequartista reduce da una stagione in Serie D tra le file del Delta Rovigo. Autore di otto gol nell'ultimo campionato, il calciatore potrebbe tornare in Serie C: sulle sue tracce - secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com - ci sono Fermana, Ravenna, Albinoleffe e Vicenza.