ESCLUSIVA TMW - DG Livorno: "Nessun mio arrivo a Piacenza questo sabato"

Sembrava prossimo l'arrivo al Pro Piacenza di Paolo Armenia, attuale DG del Livorno, ma proprio ai microfoni di tuttomercatoweb.com, lo stesso direttore smentisce l'imminente accordo, in virtù del fatto che la situazione in casa labronica è ancora in via di definizione e sarà quindi da vedere prima che sviluppi prenderà:

"Voglio solo precisare che non è vero quanto apparso circa il mio annuncio, che secondo quanto riportato sarebbe dovuto arrivare sabato, al Pro Piacenza: io fino al 30 giugno sono legato al Livorno, e finchè non sarà ben definita la situazione societaria e l'evolversi della stessa, non prenderò impegni con nessuno. Solo una volta che tutto sarà chiarito valuterò il da farsi in un senso o nell'altro, qualche telefonata l'ho ricevuta ma, come detto, attenderò".