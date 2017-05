ESCLUSIVA TMW - Dg Pontedera: "Stupito da Indiani, a volte serve gratitudine"

"È stato un fulmine a ciel sereno, anche se in settimana aveva fatto capire qualcosa". Il giorno dopo l'annuncio di Indiani in casa Pontedera non è meno amaro. Ne ha parlato ai nostri microfoni il direttore generale Paolo Giovannini: "Non me lo aspettavo, ma ci sta che abbia pesato la clausola: andando via così nessuno pagherà la penale che aveva sul contratto".

Stupito?

"Non mi stupisco, era da diversi anni che aspettava sempre il momento di andare via ora si vede che è arrivata un'offerta migliore. Direi che a volte serve un po' di gratitudine. E non capisco perché annunciare ieri l'addio, visto che lunedì finirà la stagione, peraltro in un anno in cui non siamo andati benissimo e abbiamo sempre protetto il tecnico. Faccio presente che dalla decima squadra in giù hanno cambiato tutto allenatore".

Il suo futuro?

"Io ho firmato un contratto fino al 2019 e rimarrò qui. Ho rispetto della proprietà".