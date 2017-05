ESCLUSIVA TMW - Ds Carrarese: "Salvezza sofferta, il merito è di Firicano"

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Fabio Sebastiani/Carrarese Calcio

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parla il direttore generale della Carrarese Walter Devoti, che ha così commentato la sfida playout contro la Lupa Roma, vinta dai toscani che sono così rimasti in Lega Pro: “Io sono specialista dei play out nel mio piccolo - ha esordito -, anche se non ho mai avuto occasione di disputare i playoff. I playout sono sempre una gara a sé. Si è visto nel primo tempo, i nostri giocatori erano intimoriti. È è stata una gara molto sofferta”.

Ha inciso anche l’arbitraggio?

“Non parlo mai degli arbitri, anche se è stata una mazzata quel gol annullato e il fatto di essere rimasti in dieci. Voglio comunque dedicare un pensiero alla Lupa Roma e ai loro dirigenti, ci hanno trattati con grande cordialità. Un pensiero va anche ai tifosi”.

Il suo futuro?

“Io annuncio le mie dimissioni, lascio libera la società di fare le sue scelte. Sono stanco, avevo preannunciato al presidente che sarebbe stata la mia ultima partita. Mi sembra corretto e giusto che loro abbiano la possibilità di programmare. Io domani presento le dimissioni e vado in vacanza. Ringrazio per la fiducia data, ci hanno messo tutti grande impegno e serie A”.

Ha inciso molto anche mister Firicano? “Nessuno può capire quanto questa salvezza sia stata dura. Quando ho preso Firicano c’era grande scetticismo. Il mister ha avuto una grande intelligenza e lo ringrazio, eravamo ultimi quando è arrivato. Ha lavorato molto sulla testa dei giocatori”.