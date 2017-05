ESCLUSIVA TMW - Ds Renate: "Risultato storico. Col Livorno ce la giocheremo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Il Renate è stata una delle grandi rivelazioni di questa stagione, non solo per quanto riguarda il Girone A della Lega Pro, a dispetto di tutto e tutti dimostrando che anche in un piccola realtà si può fare un calcio piacevole e vincente. Il premio del grande lavoro fatto è stata la storia qualificazione ai play off, la prima in 70 anni di storia del club brianzolo che ora si troverà di fronte il Livorno. Per parlare della stagione e delle prospettive future la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il direttore sportivo del club Oscar Magoni fra gli artefici di un vero e proprio miracolo sportivo costruito con pazienza e capacità: “Siamo partiti con l'obiettivo di salvarci senza soffrire come nella passata stagione e al termine del girone d'andata ci siamo trovati al quinto posto con 29 punti e abbiamo capito che si poteva far qualcosa di più. Siamo riusciti a conquistare la salvezza con sette o otto gare d'anticipo, ma poi ci siamo imbattuti in una serie di infortuni nel reparto avanzato che ci hanno messo in difficoltà. La squadra giocava bene, creava molto, ma faticava ovviamente a concretizzare e questo ci ha penalizzato facendoci rischiare di perdere il treno play off. Siamo però riusciti a reagire e con un grande rush finale abbiamo conquistato qualcosa di storico e inaspettato. Voglio fare i complimenti al mister e a tutti coloro che sono stati vicini alla squadra e l'hanno spinta verso questo risultato. Adesso siamo in ballo e vogliamo ben figurare”.

C'è il Livorno come prossimo avversario

“Sapevamo che avremmo incontrato o loro o l'Arezzo due squadre che hanno investito più di noi e sono partite con obiettivi diversi dai nostri. Non sarà facile, ma sappiamo che nel calcio tutto può succedere e noi cercheremo di fare una partita perfetta per metterli in difficoltà e giocarcela. Il mister sta lavorando per preparare al meglio la gara e sono certo che tutti daranno il 100% in campo”.

Foschi è fra gli allenatori rivelazioni della stagione

“Ha fatto un grande lavoro qui da noi. Veniva da un'esperienza negativa con il Pordenone, ma ho sempre creduto in lui. Lo conoscevo come allenatore e persona avendo fatto il corso assieme a Corverciano e non avevo dubbi sulle sue capacità e qualità. Lui ci ha ripagato dandoci grandi soddisfazioni in questa stagione”.