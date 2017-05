ESCLUSIVA TMW - Ds SudTirol: "E' arrivato il momento di una nuova avventura"

Attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com Luca Piazzi, ds del SudTirol, ha confermato la scelta di salutare il club altoatesino a fine stagione: "Dopo otto anni vissuti bene mi sono reso conto che dovevo cambiare e affrontare una nuova avventura. Non è facile, visto il legame importante con la piazza, ma sentivo l'esigenza di una nuova avventura. A questo punto volto pagina e mi guarderò in giro cercando le soluzione migliore. Non sono andato via dal SudTirol perché avevo già un'altra soluzione, ma solo perché reputavo terminato il mio percorso".