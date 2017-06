ESCLUSIVA TMW - Feralpisalò, anche Grammatica in corsa per il ruolo di ds

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Luca Sanguinetti

Eugenio Olli non rinnoverà il contratto in scadenza con la Feralpisalò, ed ecco che inizia la caccia al nuovo direttore sportivo per la società bresciana. L’ultima idea, secondo quanto raccolto da TMW, è quella che porta a Andrea Grammatica, ex ds della Reggiana. Come già scritto nelle scorse ore, restano in piedi le piste che portano a Cozzella e Magalini, anche se quest’ultimo sembra a un passo dal Trapani.