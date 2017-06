ESCLUSIVA TMW - Feralpisalò, Olli non è più il direttore sportivo

Fonte: Luca Esposito

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Eugenio Olli non è più il direttore sportivo della Feralpisalò. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, infatti, l’uomo mercato ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Magalini o Cozzella, adesso, sono i due profili che potrebbero prendere il posto di Olli nel club della provincia bresciana.