ESCLUSIVA TMW - Foggia, Mazzeo rinnova fino al 2019

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Foggia riparte da Fabio Mazzeo. Dopo l'ottima stagione culminata con la promozione in Serie B, la società pugliese ha deciso di rinnovare la fiducia all'attaccante classe '83. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il centravanti ex Perugia ha prolungato di altri due anni con opzione per il terzo il suo contratto con i daunici dopo aver siglato venticinque reti in trentuno apparizioni nel corso della passata stagione. E' previsto per martedì l'annuncio ufficiale.