ESCLUSIVA TMW - Fontana: "Parma-Alessandria, non ci sono favorite"

Ultimo atto di Lega Pro in arrivo, con la finale playoff in programma domani alle 18 al Franchi. Ne abbiamo parlato con Gaetano Fontana: "Sono due squadre costruite per il salto di categoria e il raggiungimento della finale playoff è il risultato tangibile del valore delle due compagini. Sicuramente la spunterà chi saprà gestire meglio le emozioni. In questa gara specifica sarà un fattore determinante".

Quanto peseranno le assenze?

"Bocalon è un giocatore di indubbio valore per la categoria, ma credo che Pillon abbia validi sostituti e sicuramente di pari valore dell'assente".

In che stato di forma arrivano le due squadre?

"Il logorio stagionale sicuramente si farà sentire, ma l'obiettivo a loro disposizione darà sicuramente nuove energie per poter giocare al massimo quest'ultima gara".

Giocare con il caldo sarà un problema?

"Il clima sarà un problema per entrambe le squadre, ma come ho detto prima il fattore emozionale sarà importante. La gestione delle risorse interne sarà decisiva".

Chi vede come favorita?

"In una partita simile non esistono favoriti. Basta pensare all'epilogo della Champions League dove in tanti davano per favorita la Juve. Mi gusterò lo spettacolo in attesa del verdetto finale".