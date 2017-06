ESCLUSIVA TMW - Gerevini a un bivio: ancora Portogallo o ritorno in Italia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dopo due stagioni con le maglie di Atlético Clube de Portugal e Olhanense si è conclusa l'avventura in Portogallo del centrocampista Gianmarco Gerevini che ora si trova a un bivio della carriera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore classe '93 ha diverse richieste da club lusitani rimasti colpiti in questi due anni dalle sue qualità tecniche e fisiche oltre che da una buona duttilità che gli permette di disimpegnarsi bene anche come centrale di difesa, ma potrebbe anche tornare in Italia visto che qualche club di Lega Pro si è fatto avanti con il suo agente Emanuele Benvenuti.