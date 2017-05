ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Nessuna comunicazione del Mantova sul futuro”

Fonte: Intervista di Raffaella Bon

© foto di Matteo Bursi

Gabriele Graziani, tecnico del Mantova, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com del momento in Lega Pro. “Per quanto riguarda i playout - ha detto - mi aspettavo che si salvassero Teramo e Fano, stavano meglio ultimamente anche se mi dispiace per Forlì e Lumezzane perché hanno espresso bel calcio per alcuni tratti dell'anno. Per i playoff credo che lo scontro tra Lecce e Alessandria possa fornire una possibile finalista, mentre vedo anche il Parma favorito ma non escludo una sorpresa”, le parole dell'allenatore che ha poi parlato anche del suo futuro: “Io e la proprietà abbiamo parlato a fine campionato, per adesso non ho ricevuto comunicazioni ufficiali da parte della società”.