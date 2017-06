ESCLUSIVA TMW - Guazzo sulla finale di Lega Pro: "Sarò allo stadio a tifare Parma"

© foto di Giovanni Padovani

"Sarà sicuramente una bella finale quella che si giocherà questo pomeriggio, tra due squadre importanti che hanno organici davvero molto forti".

In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così Matteo Guazzo, doppio ex del confronto tra Parma e Alessandria che alle 18 odierne deciderà la quarta squadra che approderà in Serie B dalla Lega Pro. L'attaccante non nasconde però quella che è la sua preferenza, che verte verso la truppa ducale che "ha sì avuto un campionato duro, ma merita il salto di categoria, perchè la Lega Pro non compete affatto al Parma. Che ha per altro anche una buona struttura per la Cadetteria: c'è da lavorare e progettare ancora, ma è una formazione attrezzata che con 4/5 ritocchi potrebbe far bene anche in categoria superiore".

Probabilmente il Parma, pur avendo vissuto momenti non sempre facili, ha meno scorie dell'Alessandria, che sembrava aver vinto il campionato ma poi, con un clamoroso harakiri, si è ritrovata ai play off facendosi rimontare 11 punti...

"L'Alessandria non ha solo perso questo campionato, ne ha persi tanti anche negli anni scorsi, a livello societario hanno sicuramente qualcosa che non va ed è da rivedere. Io sarò allo stadio a tifare Parma".

Scelta inedita quella del campo neutro per la Final Four dei play off. Che ne pensi di questa novità?

"La scelta di Firenze, splendida città con uno stadio storico, ma non concepisco certe tempistiche: tempi molto dilatati nelle prime fasi play off, e strettissimi tra finale e semifinale. Rispetto comunque la scelta della Lega, tanto sarà ugualmente una bella giornata di festa".