ESCLUSIVA TMW - Gubbio, due richieste dalla Serie B per Zanchi

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sirene di mercato per Andrea Zanchi, esterno mancino classe '91 del Gubbio che registra richieste dalla Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il terzino piace a Salernitana e Cremonese. In questa stagione, il calciatore ex Perugia e Matera ha collezionato una rete nel girone B di Lega Pro.