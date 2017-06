ESCLUSIVA TMW - Lecce, Padova e Arezzo pensano a mister Magi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Grande appeal sul mercato allenatori per Giuseppe Magi, che in tre anni ha prima vinto il Campionato di Serie D con la Maceratese, poi rivinto il Campionato di Serie D con il Gubbio ed infine ottenuto in Lega Pro, sempre con il Gubbio, il sesto posto ed il piazzamento play-off. Su di lui, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbero Padova, Arezzo e Lecce.