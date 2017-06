ESCLUSIVA TMW - Lecce, per l'attacco occhi su Neglia

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Lecce avrebbe individuato Samuele Neglia come possibile rinforzo per l'attacco. Classe '91, nell'ultima stagione Neglia ha siglato quattordici gol in quarantuno presenze complessive tra campionato, Coppa Italia di Lega Pro e play-off con la maglia della Viterbese.