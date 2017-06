ESCLUSIVA TMW - L.Foschi: "Parma-Alessandria in finale. Renate? Saluto da amici"

Per parlare della fase finale dei play off di Lega Pro e della stagione che si sta per concludere, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex allenatore del Renate Luciano Foschi:

Analizziamo le partite di questa fase finale:

"Il Parma ha dimostrato di essere superiore rispetto alla Lucchese che ha comunque giocato una buona gara. Per il passaggio del turno gli emiliani sono i favoriti. Pordenone e Cosenza invece sono due squadre che si somigliano molto. La partita d'andata è stata molto tattica, adesso però il Pordenone è favorito grazie alla vittoria dell'andata. Alessandria-Lecce somiglia molto a una finale anticipata. Sono due squadre che potenzialmente potrebbero già giocare in B. Il risultato è molto aperto, potrebbe finire anche ai calci di rigore. La Reggiana contro il Livorno invece ha conquistato un risultato che forse va anche oltre alle potenzialità della squadra. I toscani hanno tutte le potenzialità per ribaltare il risultato dell'andata anche se la Reggiana parte ovviamente favorita".

Pensa che l'accesso ai play off vada bene con questa formula o servivano le teste di serie?

"Credo che questi play off allargati abbiano messo tutti nelle condizioni di non mollare fino all'ultima gara, quindi mi piace questa formula. Le seconde classificate hanno già il vantaggio di non giocare il primo turno, penso che sia sufficiente".

Quali saranno le semifinaliste?

"Alessandria, Reggiana, Pordenone e Parma".

E la finalissima?

"Dico Alessandria-Parma".

Cosa è successo con il Renate?

"Dopo esserci seduti per capire cosa poteva accadere in futuro, abbiamo deciso di salutarci da buoni amici perché non esistevano più i presupposti per andare avanti insieme".

Cosa l'attende nel prossimo futuro?

"Da un punto di vista personale credo che fosse giusto cambiare dopo gli ottimi risultati ottenuti. Preferisco portarmi dietro l'entusiasmo maturato tramite i risultati. Adesso attendo che i molti complimenti ricevuti possano trasformarsi in un'offerta di lavoro".