ESCLUSIVA TMW - Livorno, possibile ritorno di Marchetti

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, per il terzino destro classe '88 Alessandro Marchetti potrebbe profilarsi un gradito ritorno. L'ex Carrarese infatti potrebbe tornare a Livorno, città in cui è nato e dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile amaranto. Nell'ultima stagione Marchetti ha vestito la maglia della Sanremese in Serie D collezionando venti gettoni di presenza impreziositi da tre gol siglati. Un rinforzo importante per la società di Spinelli vista la tanta esperienza, anche estera, del giocatore toscano che vanta circa cento presenze tra i professionisti. Seguiranno sviluppi.