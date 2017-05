ESCLUSIVA TMW - Londrosi: "Playoff Lega Pro? Formula giusta. Pronto a ripartire"

In attesa di una nuova avventura il direttore sportivo Massimo Londrosi sta seguendo dal vivo i playoff di Lega Pro: "Sto girando i campi per visionare giocatori e tenermi aggiornato in vista di una chiamata. La nuova formula permette a noi addetti ai lavori di seguire diverse sfide ogni weekend", dice l'ex ds del Pavia a TuttoMercatoWeb.

La Reggiana ha battuto la Juve Stabia grazie agli acuti di due suoi allievi.

"Cesarini e Ghiringhelli, due elementi che avevo portato io a Pavia due anni fa e che possono ambire a palcoscenici più importanti. Cesarini in questa categoria è devastante. Gli emiliani possono arrivare alle finali di Firenze. Sono contento per entrambi".

Ieri l'abbiamo vista al Garilli per il derby Piacenza-Parma. Stadio gremito come ai tempi della Serie A.

"Vedere questi stadi pieni è lo spot più bello per la Lega Pro. La formula dei playoff incrociati e allagati è stata indovinatissima".

Un segnale importante anche a livello federale.

"Spiace leggere e sentire addetti ai lavori che parlano di Lega Pro da ridurre e ridimensionare nel numero di club. Sessanta società vanno e il format è quello giusto. La grande risposta del pubblico è la migliore risposta verso chi ritiene che tagliare la Lega Pro possa essere la panacea di tutti i mali che affliggono il calcio italiano".

Dove la vedremo nella prossima stagione?

"Ci sono stati i primi contatti con alcuni club di Lega Pro, ma per rispetto preferisco non fare nomi. Sono pronto e desideroso di tornare in campo per dare il mio contributo a chi vorrà avvalersi della mia collaborazione".