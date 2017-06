ESCLUSIVA TMW - Londrosi: "Pordenone modello vincente. Cesarini merita la B"

Per analizzare la final four di Lega Pro e le finali Primavera, TuttoMercatoWeb ha interpellato in esclusiva il direttore sportivo Massimo Londrosi, avvistato più volte sui campi in queste settimane in attesa di una nuova avventura professionale.

Anche i quarti di finale di Lega Pro hanno registrato il sold-out.

"Confermo la mia opinione che questi playoff di Lega Pro siano una formula azzeccata, come testimoniano le presenze di pubblico negli stadi. Stanno dando risalto ad un campionato che garantisce un finale scoppiettante fino a metà giugno. Infatti viene data una seconda chance a società che hanno avuto delle traversie a vincere direttamente il campionato come Alessandria e Parma, inoltre danno la possibilità a outsider come Pordenone e Reggiana di giocarcela fino in fondo".

Chi merita un plauso tra le magnifiche quattro che si daranno battaglia a Firenze?

"Faccio i complimenti al Pordenone che non va considerato certo una sorpresa ma l'espressione di una programmazione mirata e competente da parte del presidente Lovisa e del suo staff. Chissà magari riuscirà nell'impresa.

Avere un squadra così in B (considerato che una tra Benevento e Carpi andrà in A) renderebbe interessante pensare che anche in provincia si possono ottenere dei bei risultati".

Ieri l'abbiamo vista al Mapei Stadium. Come mai?

"Ho visto Reggiana-Livorno anche perché nella Reggiana ci sono due giocatori del mio Pavia (Cesarini e Ghiringhelli): Cesarini è sempre il mago e sinceramente non capisco cosa ci faccia ancora in lega pro. Ha le qualità per stare in serie B".

Per la prima volta le finali saranno in campo neutro. Come valuta questa scelta?

"Firenze sicuramente regalerà una cornice di pubblico bellisima. Gravina sta dimostrando di aver cambiato pelle e pubblico a questa Lega. La settimana di iniziative culturali e incontri a margine delle final fuor sono l'esempio di un nuovo modo di intendere il calcio in questa lega e quali prospettive può avere la lega stessa, che finalmente tornerà a chiamarsi serie C".

Stasera è a Parma per Roma-Lazio Primavera: come giudica questa kermesse?

"È sempre interessante osservare da vicino quelle che sono risultate le formazioni migliori di questo campionato. Anche qui ho notato una buona presenza di pubblico. Credo però che il pubblico anderebbe incoraggiato, permettendogli di assistere gratuitamente alle partite. Non credo che la lega di serie A abbia bisogno dei 10€ di ogni singolo biglietto degli appassionati che vengono a vedere queste partite, trattandosi di un campionato giovanile".