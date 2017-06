ESCLUSIVA TMW - Lucchese, Lopez: "Meglio del Parma. Futuro? Ancora qui"

A due giorni dall'eliminazione della sua Lucchese dai playoff promozione in Serie B per mano del Parma, Giovanni Lopez ha fatto il punto sulla stagione delle Pantere attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com:

Mister iniziamo dalla fine. Si sarebbe mai aspettato di arrivare fino ai quarti di finale dei playoff per andare in Serie B?

"Sinceramente no perché quando sono stato chiamato dalla dirigenza mi era stato chiesta la salvezza. Sono arrivati i playoff e assieme a noi erano rimaste in gioco solo formazioni blasonate".

Contro di voi ha avuto la meglio il Parma. Risultato giusto?

"Sulla carta loro erano sicuramente più forti, ma sul campo siamo stati noi a proporre il gioco migliore. Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori commessi e per questo posso dire che usciamo dalla competizione a testa altissima".

Si è tolto sicuramente qualche sassolino dalle scarpe.

"Anche lo scorso anno abbiamo fatto tanto, con la media punti che era la stessa di questa stagione. Alla fine poi, dopo una discussione con Bacci, ho scelto di andarmene".

Adesso quale sarà il suo futuro?

"Ci siamo dati la parola con la società. Aspettiamo di formalizzare il tutto".

Chiudiamo con il suo pronostico per l'ultima promossa in Serie B.

"Credo che la finale sarà Pordenone contro Alessandria. Il Parma l'ho visto stanco: sono la compagine più forte ma tutto dipende dalla condizione".