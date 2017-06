ESCLUSIVA TMW - Lucchese, Mingazzini: "Spero nello stadio pieno. Vogliamo vincere"

“Ho fatto il mio primo allenamento con la squadra dopo 10 giorni e le sensazioni sono positive. Poi starà al mister decidere se schierarmi dal primo minuto o a gara in corso”. Così il centrocampista della Lucchese Nicola Mingazzini ha esordito ai microfoni di Tuttomercatoweb.com parlando delle sue condizioni fisiche in vista della sfida di domenica contro il Parma.

Tornado alla gara d'andata c'è stata qualche ingenuità da parte vostra. Al ritorno bisognerà evitarle

“La partita si era messa sui binari giusti, ma poi sono state queste ingenuità che hanno compromesso il risultato. Quando si gioca contro squadre forti come il Parma, costruite per vincere, il minimo errore può costare caro. Domenica dovremmo stare molto attenti, concentrati per non concedere nulla o quasi ai nostri avversari”.

In questa doppia sfida potrete però sfruttare il fattore campo

“Innanzitutto speriamo che lo stadio sia pieno, che ci sia una bella cornice di pubblico e speriamo di poter ricambiare l'affetto che ci circonda. Poi in casa abbiamo sempre fatto bene e speriamo che anche domenica si possa fare altrettanto cogliendo quel risultato positivo che ci serve”.

A Novembre-Dicembre avete vissuto momenti difficili, come ha sottolineato anche il direttore Obbedio nei giorni scorsi

“Si sono stati mesi difficili, in cui non sapevamo che direzione stesse prendendo la società e che futuro ci attendeva. Se in quei momenti non ci fossimo compattati come gruppo non so come sarebbe andata, invece siamo stati bravi. Voglio anche fare i complimenti ai nuovi soci che sono entrati e hanno dato maggiore stabilità all'ambiente”.

Anche l'arrivo di mister Lopez vi ha fatto svoltare in senso positivo

“Ci ha dato consapevolezza nei nostri mezzi e nelle nostre qualità, ci ha ridato fiducia permettendoci di tornare sui livelli precedenti a dicembre quando navigavamo in quinta-sesta posizione. Ha operato cambiamenti tattici positivi e ci ha dato la forza di credere nell'accesso ai play off”.

Da Lopez e Obbedio ripartirà anche la Lucchese del futuro. Un altro segnale positivo

“Sicuramente è una notizia che ci fa felici perché è importante ripartire da loro, da una buona base visto che hanno lavorato davvero bene in questa stagione. Si sono guadagnati, a mio avviso, questa conferma e la stima della società nei loro confronti è ben riposta”.

Quale sarà invece il futuro di Mingazzini?

“Con il direttore c'è un ottimo rapporto e finita questa stagione ci siederemo al tavolo e parleremo del futuro. Senza alcuna fretta e senza alcuna pretesa da parte mia perché capisco che l'età avanza e bisognerà, da ambo le parti, fare tutte le valutazioni del caso. Ora però non ci penso assolutamente, sono concentrato al 100% sulla gara di domenica perché è davvero molto importante per noi”.