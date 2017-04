ESCLUSIVA TMW - Macalli: "Venezia progetto top. Stroppa? Sovvertiti i pronostici"

© foto di Federico De Luca

Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com i primi verdetti della stagione: "Venezia di nuovo in cadetteria? Quello lagunare è un grande progetto, che merita di essere tornato in Serie B nel giro di due anni. Perinetti è un grande direttore, ovunque è andato ha sempre fatto benissimo. Il Foggia? Stroppa è arrivato senza i favori del pronostico ma ha dimostrato il suo valore come tecnico. Il duello Cremonese-Alessandria? Conosco entrambi i presidenti e so quali sono stati i sacrifici fatti. I playoff promozione? Per quanto mi riguarda è inutile parlarne. Sono completamente contrario a questo formato. Con trenta squadre è solo una operazione di marketing".