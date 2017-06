ESCLUSIVA TMW - Maceratese, si pensa al ritorno di Nacciarriti

© foto di Andrea Zalamena/TuttoLegaPro.com

La Maceratese pensa al ritorno di Marco Nacciarriti, nell'ultima stagione all'Ancona come direttore generale. La società marchigiana deve però prima risolvere i propri problemi economici per potersi iscrivere alla prossima stagione di Serie C e se ci riuscirà cercherà di riportare il dirigente in biancorosso con il medesimo incarico di Ancona. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i contatti fra le parti sono in corso, ma tutto dipenderà dalla risoluzione dei problemi di cui sopra. Con Nacciarriti potrebbe arrivare anche Giulio Spadoni come direttore sportivo.