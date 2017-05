ESCLUSIVA TMW - Mantova, Graziani: "Stagione bellissima, spero di rimanere"

© foto di Matteo Bursi

"La stagione è stata bellissima e molto faticosa". Chiusa con la salvezza diretta, per il Mantova. Ne ha parlato ai nostri microfoni il tecnico dei virgiliani Gabriele Graziani: "L'inizio è stato difficile, soprattutto nel mese di gennaio, perché col cambio di società mi sono ritrovato ad allenare con solo 14 giocatori. Potevamo risentirne a livello di morale e di qualità, ma i ragazzi sono stati meravigliosi nel non farsi distrarre, seguendomi in tutto e per tutto. Poi la società ha comprato giocatori di spessore e questo ci ha aiutato molto nel girone di ritorno a fare un impresa importante".

Adesso cosa riserva il futuro?

"Le mie aspettative sono di portare avanti un percorso importante, iniziato quest'anno e magari costruire un progetto qui a Mantova. Spero ce ne sia la possibilità, il mio futuro spero che sia qui".