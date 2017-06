ESCLUSIVA TMW - Mantova, per l'attacco si punta sull'ex Milan Gaeta

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

In vista della prossima stagione il Mantova ha intenzione di puntare sulla voglia di riscatto di Marco Gaeta, attaccante classe '92 cresciuto nel Milan, che vanta diverse esperienze in Serie C con le maglie di Renate, Teramo, Messina e Monza. Reduce dall'esperienza con la maglia della Sanremese, nove reti in Serie D, il calciatore vorrebbe tornare fra i professionisti per dimostrare il proprio valore e il Mantova, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe pronto a offrigli un'importante opportunità.