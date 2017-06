ESCLUSIVA TMW - Mantova, si accende il mercato: rinnovano Bonato e Boccalari

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante le tante voci sui problemi societari, che sono in via di risolvimento con la società che salderà quanto dovuto nei tempi concordati, il Mantova sta cominciando a programmare la prossima stagione partendo da due rinnovi come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com. Il primo è quello relativo al portiere Francesco Bonato, classe '93, che oggi si è incontrato con la dirigenza trovando un accordo di massima per restare con la società virigliana. La firma del portiere è prevista nelle prossime ore. L'altro rinnovo invece è quello del talentuoso e promettente centrocampista Andrea Boccalari, classe '98, che sarà presto blindato da un contratto biennale.