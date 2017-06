ESCLUSIVA TMW - Mantova, si punta a trattenere Smith. Proposto triennale

Potrebbe continuare a Mantova la carriera di Renny Smith. Il centrocampista anglo-austriaco è approdato in prestito dal Vicenza lo scorso gennaio ai virgiliani conquistando subito l'apprezzamento della società. Oggi, con il mercato che ha preso il via, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Mantova ha messo sul piatto per l'ex talento di Chelsea e Arsenal un contratto triennale. Smith, contrattualizzato con il Vicenza per un'altra stagione, ha preso tempo per valutare la situazione.