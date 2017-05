ESCLUSIVA TMW - Mantova, Signorelli esulta per la salvezza: "Grazie a tutti"

Fonte: Raffaella Bon

Con il successo di oggi contro il Sudtirol, il Mantova ha conquistato la salvezza. Il direttore sportivo Elio Signorelli ha commentato questo traguardo in esclusiva per i nostri taccuini: "Ringrazio tutti i ragazzi e lo staff che hanno lavorato per il Mantova. Ringrazio la stampa che ci ha sempre supportato e anche Diego Panicucci il mental coach che ha lavorato con me in questi mesi. Sono orgoglioso, sono arrivato penultimo e oggi con la mia gestione saremmo arrivati quarti".

Salvezza senza i play out.

"Ringrazio i ragazzi per quello che mi hanno dato".

Graziani?

"Grandi complimenti, ha fatto un grande lavoro lui e il suo staff.

Da solo ho fatto grande lavoro mi sono salvato. A cinque giornate dalla fine nessuno pensava ci saremmo salvati. Io rimango in attesa di quel che sarà il mio futuro e spero che mi porti qualcosa di positivo per la mia carriera. Prima ero legato a Spinelli e tutti mi vedevano come lui ed ora, da solo, credo di aver dimostrato qualcosa".