ESCLUSIVA TMW - Maspero sulla Cremonese: "Complimenti a Tesser per la B"

Per parlare della promozione in Serie B della Cremonese la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito un grande ex del club lombardo come Riccardo Maspero (dal 1988 al 1994 e dal 1995 al 1997 in forza ai grigiorossi NdR) che ha elogiato il lavoro di Attilio Tesser: “Si tratta di un allenatore che conosce bene la categoria, che ha saputo reggere le critiche e ottenere risultati importanti anche quando la squadra giocava male. Basti pensare alle gare contro il Renate o la Giana. Ha saputo creare un gruppo unito che ha compiuto una grande rimonta superando l'Alessandria e poi non mollando più la presa. Vedendo il gruppo si capiva che avrebbe potuto vincere il campionato. Sono molto felice per la società e la piazza di questa promozione in Serie B.