ESCLUSIVA TMW - Matera, accelerata per Sciamanna della Correggese

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pontedera prima, Siena e Lucchese poi. E non solo. Non sono mai mancate le società interessate a Jacopo Sciamanna, esterno offensivo classe 1990 della Correggese. Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, però, attualmente è il Matera ad essere forte sul giocatore. Una accelerata, quella del club lucano, che lo ha portato nettamente in pole, con la fumata bianca che potrebbe arrivare in tempi brevi.